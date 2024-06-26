مال وأعمال

كناوف مصر: 18 مليون يورو قيمة مبيعات الشركة في الربع الأول

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كناوف مصر: 18 مليون يورو قيمة مبيعات الشركة في الربع الأول من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 02:16 مساءً - حمدي أحمد وفاطمة أبو زيد وشريف ناصر – قال محمد عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة كناوف مصر لأنظمة وحلول البناء الحديثة، إنها حققت مبيعات بقيمة 18 مليون يورو في الربع الأول، بزيادة 15% عن الفترة نفسها في العام الماضي، مضيفًا أنها تستهدف الوصول إلى 50 مليون يورو بنهاية 2024.

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وأوضح عبد الرسول، ردًا على سؤال دوت الخليج في مؤتمر على هامش معرض Big 5 Construct Egypt، أن منتجات الشركة تشمل: الألواح الجبسية بجميع أنواعها سواء المقاومة للحريق أو المكافحة للرطوبة بالإضافة إلى الاكسسوارات والمعجون بأنواعه المختلفة.

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وأشار إلى أن الشركة أطلقت أولى خطوط الإنتاج في عام 2014، بطاقة 15 مليون متر مربع، وفي 2017 أطلقت خط الإنتاج الثاني بطاقة حوالي 30 مليون متر مربع.

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ولفت عبد الرسول إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 70 مليون يورو لإضافة خط إنتاج ثالث، سيضاعف إنتاج الشركة بحلول 2026 إلى 60 مليون متر مربع، مؤكدًا أن استثمارات الشركة تعكس ثقتها في الاقتصاد المصري والنمو المتوقع لسوق البناء في مصر.

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وأوضح أن حصة الشركة من سوق الألواح الجبسية في مصر تتعدى 60%؛ ما يعكس “جودة المنتجات الخاصة بها”، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلي في منتجاتها تصل إلى 50 – 60%، وتخطط لزيادتها إلى 70% خلال 3 سنوات.

وكشف عبد الرسول عن تصدير الشركة 15% من إنتاجها، بإجمالي 4.5 مليون متر مربع، إلى 15 دولة في العالم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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