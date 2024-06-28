الاقتصاد الأمريكي يحقق نموا بنسبة 1.4% على أساس سنوي في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 يونيو 2024 08:12 مساءً - العربية نت _ حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ ربيع 2022، حسبما أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم يوم الخميس، فيما يسجل زيادة طفيفة مقارنة مع تقديراتها السابقة.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.5% فقط، بانخفاض عن التقدير الأولي البالغ 2%، في إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبا على الاقتصاد.

وأشارت تقديرات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي – إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات – ارتفع بمعدل 1.3% في الربع الأخير.

شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تراجعا حادا عن وتيرة قوية بلغت 3.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وأظهر تقرير اليوم الخميس أن التباطؤ من يناير إلى مارس كان بشكل أساسي بسبب عاملين هما زيادة الواردات وانخفاض مخزونات الشركات، لكن هذا المعدل يمكن أن يتعافى من ربع سنوي إلى آخر، ولا يعكس بالضرورة الوضع الأساسي للاقتصاد.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النمو انتعش خلال الربع الحالي.

وتوقع ماثيو مارتن، الخبير الاقتصادي الأمريكي في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، معدل نمو سنوي يبلغ نحو 2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، مدفوعا باستمرار إنفاق المستهلكين الأمريكيين.

كما تتوقع آلية التنبؤ التي أنشأها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل نمو أقوى بكثير بواقع 3%.