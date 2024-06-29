نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب الدنمارك مساء اليوم السبت 29 يونيو 2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024.

وتأهلت الماكينات الألمانية إلى دور الـ16 باليورو 2024، بعد صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، كما تأهل منتخب الدنمارك إلى نفس الدور بعد وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في ثلاث مباريات.

موعد مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في أمم أوروبا 2024

تبدأ أحداث مباراة ألمانيا ضد الدنمارك اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك في أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد الدنمارك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.