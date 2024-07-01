نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مي فاروق تلتقي بجمهورها في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في دولة تونس يوم 4 يوليو المقبل، على المسرح الأثري ضمن فعاليات مهرجان دقة الدولي.



وشوقت مي فاروق جمهورها لحفلها ونشرت البوستر الدعائي الرسمي للحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلقة: "جمهوري الحبيب في تونس، ألقاكم بكل الحب يوم ٤ يوليو القادم بمهرجان دقة الدولي على المسرح المسرح الأثري، سعيدة جدًا بمقابلتكم".



آخر أعمال مي فاروق



وكانت آخر أعمال الفنانة مي فاروق، كانت أغنية كل الحبيبة، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.



تفاصيل أغنية كل الحبيبة





والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



الجدير بالذكر أن المطربة مى فاروق من النجمات اللاتى تخرجن من البوابة الرسمية لدار الأوبرا المصرية وذاع صيتها من خلال حفلاتها بالأوبرا، وأصبحت من نجمات الطرب العربى اللاتى يستمتع جمهورها بأغانيها التراثية وأغانيها الخاصة، وتحظى حفلاتها بحضور جماهيري كبير.