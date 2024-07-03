نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " ولاد رزق 3" يتخطى الـ 3 مليون جنيهًا بإيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ ولاد رزق 3” شباك التذاكر المركز الأول في قائمة إيرادات السينما، التي تشهد دور مجموعة من الأفلام التي تتنافس على شباك التذاكر، أبرزها اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وفيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم أهل الكهف ​ بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، وولاد رزق بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف.

إيرادات فيلم ولاد رزق3

وجاءت إيرادات فيلم ولاد رزق3، للنجمان أحمد عز وعمرو يوسف، أمس 2.526.099 جنيهًا، وبلغ مجموع إيرادات الفيلم منذ عرضه بالسينمات 202.892.009 جنيهًا.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



ضم فيلم ولاد رزق 3في بطولته مجموعة من أبرز الفنانين منهم: أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وعلي صبحي، ورزان مغربي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم ولاد رزق3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق3 في هذا الجزء حول حقيقة أنه بعد مرور سنوات وافتراق الإخوة في مسارات حياتهم المختلفة، في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة من جديد ليتمكنوا من إنقاذ أنفسهم، في هذه العملية التي تعد الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.