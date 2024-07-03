نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللعب مع العيال" يحقق إيرادات قوية تصل إلى 31.9 مليون جنيهًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الثاني بإيرادات أمس بلغت 645،667 جنيهًا، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 31،959،458 جنيهًا، هذا النجاح يعكس الإقبال الكبير على الفيلم في دور السينما المصرية.

مقارنة مع أعمال شريف عرفة السابقة

ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولي الدين، وفيلم "فول الصين العظيم". هذه الأفلام تميزت بتحقيقها لإيرادات كبيرة ونجاحها الجماهيري الواسع، مما يجعل "اللعب مع العيال" استمرارًا لسلسلة هذه النجاحات.

قصة مشوقة في إطار كوميدي

تدور قصة الفيلم حول شاب يواجه العديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في إطار كوميدي. هذا النوع من القصص يجذب الجمهور بفضل مزيج الدراما والكوميديا الذي يميز أعمال شريف عرفة.

نجوم العمل والإنتاج

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته محمد إمام إلى جانب أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم. "اللعب مع العيال" هو العمل الأول الذي يجمع بين شريف عرفة ومحمد عادل إمام، مما يزيد من جاذبية الفيلم ويعزز من فرص نجاحه.