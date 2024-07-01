طلاب مدارس المكفوفين يؤدون امتحان مادة الجغرافيا بالثانوية العامة

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة، اليوم الاثنين، امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)

ووفقا لجدول طلاب الثانوية العامة المكفوفين أدى الطلاب يوم 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.

وتحرص وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية ووصول أسئلة الامتحان فى مواعيدها.

جدول الثانوية العامة 2024

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.