نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يُفجع نهال عنبر.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة نهال عنبر عن وفاة عمها، حيث شاركت جمهورها بصورة لـ عمها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" وداعًا عمي وحبيبي الأعظم، المحترم الأب الثاني زكريا عنبر، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته، أرجو الدعاء له".



تعليقات الجمهور على منشور نهال عنبر

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال نهال عنبر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال نهال عنبر مسرحية عفارت عليك مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" والمسرحية كوميدية وتقدم باللهجة العامية المصرية، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب نهال عنبر، كل من، منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب.

وتضم المسرحية عددًا من الفنانين الشباب منهم، هبة غندور وحسيني زهران وشيماء النمس وأمل أشرف وعمرو أمين وبوسي الأمير وأحمد فؤاد وماريان عادل وفجر الحسيني، وأزياء فاطيما محمد، وموسيقى احمد السيد، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، ومن إخراج نور عفيفي.