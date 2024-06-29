7 يوليو.. سامو زين يطرح "كارثة" من ألبوم "الحب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان سامو زين لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد "الحب" وهي أغنية بعنوان "كارثة" وقد روج لها الفنان سامو زين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "سامو زين، كارثة أغنية جديدة من ألبوم (الحب) قريبًا بتاريخ ٧-٧ علي جميع المنصات"

منشور سامو زين

وأغنية "كارثة" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

تفاصيل أغنية “الحب” لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أولي أغنيات ألبوم "الحب" وهي تحمل اسم "الحب" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وقد تصدرت التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر منصات الإستماع المختلفة.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 413 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

وقد نالت الأغنية الكثير من التعليقات الإيجابية من الجمهور فور طرحها ومن التعليقات الآتي:-

(بقالك كتير غايب بس بصراحه عودة جميله جدا، حلوة اوى سامو بالتوفيق والنجاح، ايه الأغنية التحفة دي، الأغنية جميلة أوي، جميله ومعبرة، ايه الحلاوة دي، متغيبش كتير عننا بالاغاني الحلوة دي..)وغيرها الكثير.

كلمات أغنية "الحب" لـ سامو زين

يا عنيا متهدي شويه عشان ميبانش اللي مخبي

ه هیبان دلوقتي عليا ان انا بتلغبط لما ألاقيه

اول ما يطل الطله بيخطف قلبي بيعمل موود

مقابلتش زيه في حتة النوع ده اساسًا مش موجود

الحب الحب الحب الحب اه يا عيني من وجع القلب

الشوق الشوق الشوق الشوق بيهزني شرق وغرب

مخطوف مخطوف مسروق مسروق مين تاني غيرك يتحب

الحب الحب الحب الحب ده مجنن كل الناس

الشوق الشوق الشوق الشوق بيسيطر عالاحساس

وده احلي جمال هتشوفه العين يستاهل بقا يتباس

جمبه الحلوين مبقوش باينين علشان ده معدي الكل

النظرة الواحدة في عينه تخلي الايام زي الفل

اهو ده اللي بجد لازم يتقالو كلام متقالش لحد

علشان ده في حته لوحدو وكل اللي يشوفو بيتشد

الحب الحب الحب الحب اه يا عيني من وجع القلب

الشوق الشوق الشوق الشوق بيهزني شرق وغرب

مخطوف مخطوف مسروق مسروق مين تاني غيرك يتحب

الحب الحب الحب الحب ده مجنن كل الناس

الشوق الشوق الشوق الشوق بيسيطر عالاحساس

وده احلي جمال هتشوفه العين يستاهل بقا يتباس