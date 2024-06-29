نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري نايل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

يحتل الزمالك المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 21 مباراة بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة فاز في 10 وتعادل في 7 وخسر 9.