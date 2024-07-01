نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يصدم الأهلي بشأن تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب محمد الشناوي حارس الأهلي تأجيل تجديد عقده إنتظارًا للعروض التي تلقاها خلال الأيام الماضية من أندية سعودية أبدت رغبتها في ضمّه بشكل رسمي خلال الموسم المقبل.

تصريحات محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: محمد الشناوي تلقى عروض جادة ومُغرية من الدوري السعودي حيث ترغب أربعة أندية هناك هي، الوحدة والقادسية والفيحاء وضمك في التعاقد معه بشكل رسمي.

وأشار محمد الليثى إلى أن الوكيل السعودي الذي أحضر العروض لمحمد الشناوي أكد له أن المقابل المالي قد يصل إلى 6 مليون دولار في الموسمين أي ما يقرب من 290 مليون جنيه بواقع 145 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأكد، أن محمد الشناوى وافق على العرض السعودي المُغر للغاية لرغبته في تأمين مستقبله، لذا تحدث مع مسئولو الأهلي وطالبهم بالموافقة على هذا العرض وهو ما قد يحدث قريبًا في ظل رغبة النادي عدم الوقوف في طريق الحارس الدولي لتأمين مستقبله بعقد قد لا يتكرر مرة ثانية.