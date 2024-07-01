نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن “فيلم اللعب مع العيال”، للنجم محمد إمام من تحقيق إيرادات أمس، بلغت نحو مليون و39 ألف جنيهًا.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم محمد إمام وباسم سمرة ودينا ويزو ومصطفى غريب وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

آخر أعمال محمد إمام

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام مسلسل كوبرا، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل كوبرا رمضان 2024



مسلسل كوبرا، من بطولة النجم محمد إمام، ومجدي كامل، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومنه فضالي، ودنيا ماهر، ومحمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، وأحمد فتحي، ومحمود عبد المغني، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

أحداث مسلسل كوبرا



ينضم مسلسل كوبرا، إلى قائمة المسلسلات الرمضانية التي تتكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداث مسلسل كوبرا في طابع شعبي حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات والذي يجسد دوره الفنان محمد إمام، الذي تواجهه عدة مشاكل ومصاعب في حياته، وعلى مدار الحلقات يحاول حلها والتصدي للأزمات.