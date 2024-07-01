نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشية منافسات اليورو.. تعرف على أصغر هداف في تاريخ البطولة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عشية منافسات كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا نقدم لكم نبذة عن أصغر هداف في تاريخ البطولة وهو يوهان فونلانثين لاعب منتخب سويسرا السابق وأصغر هداف في تاريخ اليورو.



حيث كان يبلغ فونلانثين من العمر 18 عاما و141 يوما فقط عندما سجل الرقم القياسي بإحرازه هدفا في مباراة سويسرا أمام فرنسا في نسخة 2004 حيث خسر المنتخب السويسري أمام نظيره الفرنسي في ذلك الوقت (1-3)، وعلى الرغم من خروج سويسرا من البطولة بعد أن إحتلت المركز الرابع في مجموعتها، إلا أن المنافسة لا تزال قائمة.



وما يجعل هذا الرقم القياسي أكثر غرابة هو أن الرقم القياسي السابق سجله قبل أربعة أيام فقط في ذلك العام واين روني، حيث تصدر روني آنذاك عناوين الأخبار عندما سجل هدفين في فوز إنجلترا على سويسرا (3-0) في سن 18 عاما و237 يوما محطما رقم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي عندما كان الأخير يبلغ من العمر 19 عاما و128 يوما والذي سجله في وقت سابق في نفس البطولة.



ومع ذلك لم تكن الحياة وردية دائما بالنسبة لفونلانثين حيث إضطر إلى إعتزال كرة القدم في عمر 26 عاما بسبب الإصابة أثناء لعبه مع نادي إيتاغوي الكولومبي، حيث إعترف اللاعب قائلا: "كرة القدم لا تعني بالنسبة لي الآن نفس ما كانت عليه من قبل".



وبدأ يوهان فونلانثين مشواره الكروي عبر أكاديمية بي إس سي يونج بويز قبل أن يوقع أول عقد إحترافي له وهو في سن ال16، وجاءت فرصته الكبري في اللعب بصفوف نادي بي آس إيندهوفن الهولندي في 2003، حيث أحرز 5 أهداف خلال 29 مباراة على الرغم من إعارته إلى نادي بريشيا الإيطالي في ذلك الوقت.

