نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مفاجئة بشأن أزمة رمضان صبحي الخاصة بالمنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر النجم الدولي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدور القرار النهائي بشأن أزمة المنشطات الخاصة باللاعب، والتي توقف على إثرها من المشاركة في المباريات.

تفاصيل جديدة بشأن أزمة المنشطات الخاصة برمضان صبحي

وأكد الصحفي "حسام زايد" والمسئول في لجنة مكافحة المنشطات؛ في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" رمضان صبحي حضر الجلسة الثانية يوم السبت الماضي، وجميع الإجراءات الخاصة بالاستماع؛ انتهت حيث كان هناك جلسة أخرى قبل عيد الأضحى، واستمرت لمدة 6 ساعات".

ثم اضاف:" رمضان صبحي في الوقت الحالي ينتظر صدور قرار من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بخصوص إيقاف اللاعب، وليس بإمكانني الحديث عن الذي سيحدث في المستقبل بشأن مستقبل اللاعب".

واختتم:" القرار سيتم صدوره في الفترة ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، ولكن لن يتم السماح لرمضان صبحي المشاركة مع فريق بيراميدز في المباريات خلال هذه الفترة قبل الإعلان عن القرار النهائي".

