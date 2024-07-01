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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب الإكوادور، فيلكس سانشيز، اليوم الإثنين: إن منتخب بلاده يستعد لمباراة "نهائية أخرى" أمام الأرجنتين حاملة اللقب عندما يتواجهان في دور الـ8 ببطولة "كوبا أمريكا 2024".

وتساوت الإكوادور مع المكسيك في عدد النقاط برصيد 4 نقاط بعد تعادل الفريقين في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الثانية دون أهداف، لكن فريق المدرب سانشيز ضمن مكانًا في دور الـ8 بفضل تفوقه بفارق الأهداف.

وتأهلت فنزويلا بعد تصدرها المجموعة بينما خرجت المكسيك وجاميكا من البطولة.

"كوبا أمريكا 2024".. الإكوادور تستعد لنهائي مبكر أمام الأرجنتين





وقال سانشيز للصحافيين: "إن فريقه يدرك حجم المواجهة التي سيخوضها في دور الـ8 أمام متصدرة المجموعة الأولى والمتوجة ببطولة كأس العالم 2022، الأرجنتين، في إستاد (إن.آر.جي) في هيوستون بولاية تكساس الخميس المقبل.

وقال عن منتخب ليونيل ميسي: "نعلم أنه منافس فذ وندرك مدى صعوبة المباراة لكن لاعبينا سعداء بصعودهم إلى الدور التالي وسنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "هذا نهائي آخر بالنسبة لنا، وسنحاول أن نكون ندًا لبطل العالم والفريق الأفضل على مستوى العالم.. أعتقد أن فريقنا سيكون مدفوعًا للغاية بروح معنوية عالية جدًا وسيحاول تقديم مباراة جيدة".

وأخفقت الإكوادور في تشكيل تهديد حقيقي للمكسيك وقدمت أداءً متواضعًا وأقر سانشيز بأن الفريق عليه تحسين الكثير من الجوانب.

وأضاف: "نعلم أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل لمواصلة التطور، لكن هذه هي "كوبا أمريكا"، وعلينا أيضًا أن ندرك التقدم الكبير الذي أحرزناه اليوم لأننا ننتقل إلى الدور التالي".