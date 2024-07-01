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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، عقب فوز فريقه على جورجيا (4-1) والتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2024"، أنه يمتلك "الفريق الأفضل" وأنه سيقاتل حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.

وفي المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد في ثمن نهائي "يورو 2024"، قلبت إسبانيا الطاولة على جورجيا التي تقدمت أولًا بهدف غير متوقع في الدقيقة 18 بمساعدة النيران الصديقة بهدف المدافع روبين لو نورمان بالخطأ في مرماه، قبل أن يتدارك الإسبان الموقف ويعادلوا الكفة قبل نهاية الشوط الأول، ثم تسجيل 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني.



وعقب انتهاء المباراة، قال دي لا فوينتي: "لقد عانينا بسبب حالة من التشكك بشأن النتيجة.. تسبب عدم اليقين في حالة من التوتر، كانت مباراة يمكن أن تنتهي بنتيجة 8-1 وسيطرنا عليها تمامًا، مع مراحل رائعة من اللعب وأمام خصم جيد يدافع جيدًا ويخرج بشكل جيد في الهجمات المرتدة، وهذا يجعل الفوز أكثر قيمة".

"يورو 2024".. مدرب إسبانيا يُحذر "الماكينات"





وأكد: "هكذا هي كمرة القدم، لا يمكنك التحكم في اللعب طوال الوقت ويلعب المنافسون بشكل جيد.. لقد عرفنا كيف نلعب بهدوء باستثناء اللحظات التي تلت الهدف الأول".

كما أشاد المدرب بأداء الخصم وقال: "إن جورجيا هي واحدة من أفضل الفرق في العالم في التحول من الدفاع إلى الهجوم إلى أن تستعيد السيطرة على الوضع.. كان علينا أن نعمل لتحقيق ذلك".

وعن منتخب ألمانيا، المنافس الذي ينتظر إسبانيا في دور ربع النهائي، أكد دي لا فوينتي: "أن جميع الفريق لديها عيوب، تحظى ألمانيا بلاعبين عظماء وتعمل بشكل جيد كفريق، إنهم بمثابة آلات ألمانية منضبطة".

ولكنه حذر من أن "الماكينات" سيجد أمامه أيضًا "فريق مشابه للغاية ومتعطش للفوز ومدفوعًا بكثير من الطموح، ستكون مباراة متكافئة للغاية ستكون التفاصيل فيها حازمة".

كما أثنى المدرب على لاعبه رودري، الذي افتتح التسجيل لإسبانيا، وقال: "نحن محظوظين بأن لدينا هؤلاء اللاعبين، رودري هو محور وسط الملعب، مبرزا أنه بمثابة حاسوب يساعد على إدارة الأمور ببراعة".