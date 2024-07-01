لاعب إنجلترا السابق ينتقد أداء المنتخب "المزري" رغم الفوز على سلوفاكيا

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه جاري نيفيل لاعب منتخب إنجلترا السابق أداء منتخب إنجلترا بالرغم من فوز المنتخب على سلوفاكيا (2-1) في دور ال16 ببطولة كأس أمم أوروبا أمس حيث وصف نيفيل أداء "الأسود الثلاثة" ب "المزري".



وقاد نيفيل الإنتقادات لعروض المنتخب الإنجليزي "المحزنة" بعد أن حول الفريق تأخره أمام منتخب سلوفاكيا إلى فوز بهدفين لهدف وتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.



وأنقذت ركلة خلفية متأخرة من جود بيلينجهام لاعب إنجلترا وريال مدريد مدرب المنتخب جاريث ساوثجيت ولاعبيه من الخسارة (1-0) والتي كانت ستسجل بإعتبارها واحدة من أسوأ نتائج المنتخب الإنجليزي على الإطلاق بالنظر إلى تصنيفهم قبل البطولة بإعتبارهم المرشحين للفوز.



ومع إطلاق صافرة فوز منتخب "الأسود" الثلاثة في الوقت الإضافي، قال نيفيل أن إنجلترا "كانت محزنة في أربع مباريات" وأشار إلى أن ساوثجيت كان محظوظا.



وتحدث نيفيل عن ساوثجيت قائلا: "نحن نعرفه جميعا في الإستوديو، إنه رجل رائع، يتمتع بنزاهة هائلة بالطبع لكنه سيدرك الليلة أنه كان قريبا جدا من الحافة".



فيما كان المحلل الرياضي إيان رايت قاتما أيضا في تقييمه لفرص منتخب إنجلترا في البطولة وذلك خلال حديثه لقناة "آي تي في" بعد أن أنقذ الهدف الثاني الذي سجله هاري كين في الوقت الإضافي المنتخب.



وقال رايت: "من الصعب للغاية أن ننظر إلى إنجلترا ونشعر بالثقة في المضي قدما، لكننا أظهرنا للتو أننا نمتلك لاعبين قادرين على إخماد الحرائق".



وبالرغم من الصعوبات المبكرة، كان مشجعو منتخب إنجلترا في ملعب شالكه في غاية السعادة أثناء إحتفالاتهم بفوز المنتخب على سلوفاكيا بعد إنتهاء المباراة، رغم أن غاري نيفيل لم يكن بينهم.



حيث قال نيفيل: "الإغاثة هي كلمة اليوم، لقد كنا محظوظين جدا جدا ويجب أن نشكر نجومنا المحظوظين لأننا كنا محزنين وكنا محزنين الآن في أربع مباريات، لم نلعب بشكل جيد حتى في الوقت الإضافي ولم تكن سلوفاكيا محظوظة في النهاية".



مضيفا: "علينا تغيير شيء ما بشكل كبير وسيدرك جاريث الليلة أنه كان قريبا من الحافة".

فيما قال ظهير منتخب ألمانيا السابق موريتز فولز: "جاريث ساوثجيت أكثر تحفظا من المحافظين"، بينما قال الصحفي بيرس مورجان أن "ساوثجيت متجمد".



وقال إيزي كريستيانسن لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق لإذاعة بي بي سي 5 لايف أن "سلوفاكيا كانت الفريق الأفضل ولكن هناك لحظات في تلك المباراة حيث يمكنك التشبث بها".



فيما كان روي كين اللاعب الإيرلندي السابق أقل إنتقادا لمنتخب إنجلترا حيث قال: "من الواضح أننا كنا حاسمين حقا في الشوط الأول، لكنهم وجدوا الطريق للفوز".



وأضاف روي: "لقد وجد اللاعبون الكبار اللحظات... لقد تجاوزوا الخط، لذلك عليك أن تمنح الإئتمان عند إستحقاقه، لقد وجدوا طريقة للفوز".



ومع ذلك قال غاري نيفيل أن مدرب منتخب إنجلترا سيتعرض لضغوط لإجراء تغييرات على تشكيلته عندما يواجه المنتخب سويسرا حيث قال: "أعتقد أن الجميع في البلاد كانوا يطالبون بمزيد من التغيير بعد كل مباراة من المباراة الأولى والثانية والثالثة".



وأتم: "أعتقد أن نفس الضجة ستحدث مرة أخرى، بالنسبة لبالمر مقابل ترينت ألكسندر أرنولد، بالنسبة للاعبين الآخرين الذين يأتون إلى الفريق لخلق المزيد من التوازن، والمزيد من الإثارة".

