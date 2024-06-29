نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولومبيا تهزم كوستاريكا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب كولومبيا، على كوستاريكا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وسجلت كولومبيا فوزا عريضا على حساب كوستاريكا بثلاثية نظيفة لتضمن التأهل لدور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز في أول جولتين.

أهداف مباراة كولومبيا وكوستاريكا

بداية تسجيل الأهداف كانت عن طريق اللاعب لويس دياز في الدقيقة 31 من عمر المباراة ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وعزز دافنسون سانشيز التقدم لمنتخب كولومبيا مع حلول الدقيقة 59 في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

واختتم الأهداف كوردوبا في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني.

منتخب كولومبيا احتل الصدراة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، وجاء منتخبي البرازيل في المركز الثاني وكوستاريكا ثالثًا بنقطة وأخيرًا باراجواي دون رصيد من النقاط.