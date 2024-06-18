أخبار مصرية

المبعوث الأمريكي يشيد بجهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 02:29 مساءً - أشاد المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين بجهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأكد هوكشتاين أن الاتفاق المعلن من الرئيس الأمريكي يحظى بموافقة مصر وقطر ومجموعة السبع ومجلس الأمن، وفقا للقاهرة الإخبارية .

وأكد الإعلام الإسرائيلي أن إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين بأن العمليات في رفح الفلسطينية شارفت على الانتهاء، وفقا للقاهرة الإخبارية .

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن مبعوث الرئيس الأمريكي حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب ضد حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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