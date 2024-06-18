التعليم: انتهاء استعدادات الكنترول المركزي لتقدير امتحانات  الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكتروني لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024؛ تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد غدا الاربعاء الموافق 19 يونيو 2024.





وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الاحد المقبل الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ مدخلو البيانات بالكنترول المركزي بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.