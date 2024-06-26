لمواجهة انقطاع الكهرباء.. هيئات كنسية تستقبل طلاب الثانوية العامة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها منذ شهور. مضيفا: "الحكومة الآن أمامها مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء وتعمل على حلها".
وقال: "أجدد اعتذاري للشعب المصري، وربنا ما يكتب علينا هذه الأزمة تاني".
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