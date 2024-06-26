لمواجهة انقطاع الكهرباء.. هيئات كنسية تستقبل طلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنائس ومراكز كنسية، فتح القاعات التابعة لهم لطلاب وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء من خلال توفير مولدات كهربائية لمصلحة الطلاب.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها منذ شهور. مضيفا: "الحكومة الآن أمامها مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء وتعمل على حلها".

وقال: "أجدد اعتذاري للشعب المصري، وربنا ما يكتب علينا هذه الأزمة تاني".