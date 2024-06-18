غادة إبراهيم: زيجاتي كلها فشلت والسبب الرئيسي الخيانة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة غادة إبراهيم، أنها تزوجت مرتين في حياتها، حيث أن الزواج الأول جاء عندما كانت في سن السابعة عشرة، مشيرة إلى رغبتها في الخروج من أجواء العائلة بعد وفاة والدها.

وأكدت " ابراهيم"، خلال لقائها في برنامج "أم العروسة" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن زواجها الأول كان يكبرها بـ 11 عامًا، وأن العلاقة بينهما لم تكن مبنية على الحب بل كانت تمردًا على الأوضاع الأسرية، قائلة: "بابا كان متوفي وكنت بدور على حد يخرجني ويفسحني كنت عايزة انطلق".

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غادة ابراهيم توصف زواجها الأول

وصفت غادة، زواجها الأول بأنه باء بالفشل، مشيرة إلى أن زواجها الثاني، فكان عن حب، لكنه واجه رفضًا قاطعًا من والدتها، على الرغم من حبها لزوجها.

سبب انفصال غادة عن زوجها الثاني

وأضافت أنها انفصلت عن زوجها الثاني بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك بسبب تجربتها للخيانة، مؤكدة أن والدتها كانت على حق عندما رفضت زواجها للمرة الثانية.

مواصفات شريك احلام غادة

وكشفت غادة عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي قائلة: "إذا قررت أن أتزوج مرة أخرى، فلن أترك قراري لعقلي فقط أو لقلبي فقط، بل يجب أن يكون الاثنان متوازيين في الأهمية".

وأضافت أنها لم تنجب أطفالًا من أي من زيجاتها، مؤكدة أن الفتاة التي ظهرت معها في أحد الصور على مواقع التواصل الاجتماعي هي ابنة أختها وليست ابنتها الشخصية.