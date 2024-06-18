قائد الجيش اللبنانى يبحث مع مستشار بايدن التطورات على الحدود الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 02:29 مساءً - بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم الثلاثاء، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن هذه المباحثات جاءت بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.

كما أنه من المقرر أن يلتقي الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين، في وقت لاحق اليوم، كلًا من رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.