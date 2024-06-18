تيلدا سونتون مفاجأة الموسم الرابع من The Boys

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر متابعي الموسم الجديد من مسلسل The Boys اخبار سارة، بعد الكشف ضم النجمة تيلدا سونتون لأبطال المسلسل في موسمه الجديد، ووفق ديد لاين، من المقرر أن يكون لتيلدا سوينتون ظهورا شرفيا في الحلقات القادمة من الموسم الجديد من المسلسل الذي يعرض حاليا موسمه الرابع.

يأتي ذلك بعد أن أكد صناع مسلسل The Boys على ان الموسم الخامس من المسلسل سيكون الاخير الذي يطرح ضمن السلسلة الناجحة، وخلال يونيو الجاري، يطرح الموسم الرابع من المسلسل الناجح، مع عودة نجوم المواسم السابقة للواجهة.

وطرحت منصة أمازون برايم الاعلان التشويقي الرسمي للموسم الرابع المنتظر من مسلسل الابطال الخارقين The Boys، ونقلت ديلي ميل، الاعلان التشوقي للموسم الرابع من المسلسل، بمشاركة ابطاله مجسدين شخصيات بيلي بوتشر وهوملاندر، وتستعد النجمة جيسكا بيل للظهور في بطولة عمل درامي جديد تشاركه بها النجمة اليزابيث بانكس في دور البطولة.

ووفق ديد لاين، التعاون بين الثنائي، سيكون عبر مسلسل تشويق جديد بعنوان The Better Sister من انتاج ستديوهات امازون وفي الوقت نفسه، تستعد شركة أمازون برايم لمشروع سينمائي جديد يطرح في اطار الرومانسية الكوميدية بين ثنائي من نجوم هوليوود الشباب في ادوار البطولة.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد يطرح بعنوان Picture This، من بطولة سايمون آشلي وهيرو فينس، ضمن مشاريع الرومانسية الجديدة ظهرت الممثلة الشابة سيدني سويني في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها القادم الذي تدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من تصوير مشاهد الفيلم، في احد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الأسترالية سيدني.

تفاصيل عن العمل

الفيلم الجديد الذي تشارك في بطولته نجمة مسلسل "أيفوريا"، لم يتم الكشف عنوانه الرسمي حتى الآن، غير إنه سيكون من اخراج المخرج الأمريكي "ويل جلوك" وهذا المخرج سبق له أن قام باخراج أعمال سينمائية مميزة في اطار الرومانسي الكوميدي، كان منها فيلم بعنوان Easy A، وفيلم Friends With Benefits.

الإنضمام لعالم مارفل

وتنضم قريبا سيدني سويني لعالم مارفل السينمائي، بظهورها ضمن أبطال فيلم جديد ضمن عالم سبايدر مان، هو فيلم Madame Web، وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.

الذي ستدور أحداثه في فترة مبكرة مطلع القرن الحالي، بالتزامن مع احداث افلام الرجل العنكبوت التي ظهر في بطولتها النجم توبي ماجواير، أول من جسد الرجل العنكبوت في العصر الحديث.