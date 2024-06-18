نيقولا معوض يجتمع بـ بطل العشق الممنوع في نزهة عائلية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان اللبناني نيقولا معوض عن سعادته بسبب لقائه ببطل العشق الممنوع كيفانش تاتليتوغ،حيث شارك "نيقولا " جمهوره بصورة له التي جمعته ببطل العشق الممنوع، رفقة ابنة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه:" في حاجة حلوة موجودة في كل لحظة بنقضيها مع الناس اللي بنحبهم، خلي كل لحظة في حياتك مهمة وقيمة."

تعليقات الجمهور على منشور نيقولا معوض



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور،وكانت من بين أبرز التعليقات منوربن،ربنا يحفظكم من كل شر،ربنا يباركلك فيهم،وغيرها من التعليقات.

وفي سياق آخر، سبق وتداولت أنباء، حول تقديم نيقولا معوض دور كيفانش تاتليتوغ في النسخة المعربة من مسلسل العشق الممنوع، ولكن نفى نيقولا تلك الأنباء من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له.

آخرأعمال نيقولا معوض

والجدير بالذكر آخر أعمال نيقولا معوض مسلسل الحشاشين، الذي ضم العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة ميرنا نور الدين، وأحمد عيد، ونور إيهاب، وسامي الشيخ، وسارة الشامي، وسوزان نجم الدين، وبسنت أبو باشا، وعمر الشناوي، وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين



ودارت أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مهمة في تلك المرحلة.