كريتيريا تبحث عن شريك جديد في عرض الاستحواذ على ناتورجي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 12:18 مساءً - – قال مصدر من شركة كريتيريا القابضة الإسبانية، اليوم الاثنين، إن الشركة ستبحث عن شريك جديد لها في عرض استحواذ محتمل على شركة الغاز الإسبانية ناتورجي في أسرع وقت، بعد أن أخفقت مؤخرًا في التوصل إلى اتفاق مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وردا على سؤال حول هل ينبغي أن يكون الشريك من قطاع الطاقة، قال المصدر إن كريتيريا، التي تمتلك حصة 26.7% في شركة الغاز الإسبانية، منفتحة على أي نوع من المساهمين يحقق النمو للشركة.

وأضاف المصدر أن كريتيريا لا تفضل العمل بمفردها عندما يتعلق الأمر بشركات تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.

وعندما أعلنت كريتيريا الأسبوع الماضي إنهاء المحادثات مع طاقة بشأن اتفاقية تعاون محتملة تتعلق بناتورجي، قالت إنها “تستكشف خيارات جديدة” لدعم خطة تحول ناتورجي وأكدت من جديد التزامها كمستثمر لأمد طويل في الشركة.

وقال المصدر في إفادة للصحافيين إن كريتيريا تبحث عن مساهمين لأمد طويل من أولئك الذين يتفقون مع استراتيجيتها طويلة المدى.