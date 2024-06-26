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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة البرتغال وجورجيا في كأس أمم أوروبا، يلتقى منتخب البرتغال نظيره جورجيا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا.

ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب تركيا في المركز الثاني ومنتخب التشيك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ومنتخب جورجيا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا

تذاع مباريات بطولة كأس أمم أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تعتبر الشبكة الناقل الحصري والوحيد لبث مباريات بطولة يورو 2024، وخصصت الشبكة قناة bein sports max 1، لإذاعة أحداث المباراة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن حكم مباراة البرتغال وجورجيا في منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويلتقي منتخب البرتغال مع جورجيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في يورو 2024.

موعد والقناة الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا اليوم في يورو 2024.. والمعلق

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السادسة والتي تضم أيضًا منتخبات تركيا والتشيك، وسيلتقيان اليوم أيضًا.

وتأهلت البرتغال إلى دور الـ 16 وتحتل صدارة المجموعة بـ 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى والثانية أمام التشيك وتركيا على الترتيب.

ويأتي منتخب تركيا ثانيًا بـ 3 نقاط، ثم منتخبي التشيك وجورجيا بالمركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.

حكم مباراة البرتغال وجورجيا اليوم في يورو 2024



حكم الساحة: السويسري ساندرو شيرير.

حكم مساعد أول: الألماني ستيفان لوب.

حكم مساعد ثانِ: السويسري بيكيم زوغاي.

حكم رابع: الأوكراني ميكولا بالاكين.

حكم تقنية الفيديو "الفار": الفرنسي ويلي ديلاجو.

حكم مساعد تقنية الفيديو "الفار": الفرنسي جيروم بريسارد.