روح رياضية تجمع المصري والإسماعيلي قبل ديربي القناة تحت شعار "أخوات للأبد"

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أحمد جودة - القاهرة - رفع نادي المصري ونادي الإسماعيلي شعار الروح الرياضية قبيل ديربي القناة الذي سيجمعهما غدًا الخميس بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

روح رياضية تجمع المصري والإسماعيلي قبل ديربي القناة

ونشر الحسابان الرسميان للناديين على شبكة التواصل الإجتماعي صورة تجمع لاعبي الفريقين مع التعليق: "أخوات للأبد.. خط واحد يربطنا".

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء غدا الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق الإسماعيلي وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على مركزه خلال المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري .

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.