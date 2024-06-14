وزير البترول يتابع تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يونيو 2024 01:11 مساءً - تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية ، وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتعتبر المنصة جزءا من مشروع اعادة هيكلة نظام التراخيص و تمثل أداه لتحسين أداء قطاع التعدين المصري، حيث سيتوافر عليها المعلومات الجيولوجية و الخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين.

و اكد الملا ان الوزارة تدعم بقوة تشغيل المنصة وذلك لتسهيل الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للبدء و الإسراع في عمليات البحث و الاستكشاف و دعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يملكه من امكانيات تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني.

وتجدر الاشارة الي ان هيئة الثروة المعدنية قامت بتوقيع تحالف مع كبري الشركات العاملة في مجال انشاء المنصات الرقمية علي مستوي العالم .