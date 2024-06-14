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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يمدد حظر تصدير النفط الروسي ومنتجاته التي تمتثل لسقف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يونيو 2024 07:15 مساءً - العربية نت _ مدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مدة إجراءات الرد الروسية حول ما يتعلق بتمديد حظر تصدير النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تمتثل لسقف السعر حتى 31 ديسمبر 2024، وفق ما ورد في مرسوم رئاسي نشر على البوابة الرسمية الإلكترونية للمعلومات القانونية.
وكان المرسوم قد دخل حيّز التنفيذ في 1 فبراير 2023، وكان من المقرر أن يسري مفعوله حتى 1 يوليو 2023. غير أنه قد تم تمديده عدة مرات.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الأخير، كان من المقرر أن تسري مدة الحظر حتى 30 يونيو 2024.
وتحظر الوثيقة تصدير النفط والمنتجات النفطية الروسية شريطة أن تنص عقود التسليم صراحة أو ضمنا على استخدام الحد الأقصى للأسعار الذي حددته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية من روسيا حيز التنفيذ، وحددت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفًا لسعر برميل النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر بـ 60 دولارا أمريكيا.
واعتبارا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من روسيا. وتم تحديد الحد الأقصى عند 100 دولار و45 دولارا للبرميل اعتمادا على فئة المنتجات البترولية.
ولتغيير هذه القيود، يلزم الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.
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