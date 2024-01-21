نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدير عام مصانع يونيفرسال: نجاح طرح السلع المعدنية مرهون بحجم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 07:15 مساءً - محمد أحمد _ رهن حسن مبروك، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية نجاح طرح السلع المعدنية من الحديد والألومنيوم والصاج في البورصة السلعية بتوفير كميات كبيرة من المعادن، ويتم تداولها وفقًا لآليات محددة، لافتًا إلى أن عدد الشركات المسجلة في البورصة حاليًا محدود للغاية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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