نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد صقر: طرح السلع المستوردة من خلال البورصات الأخرى يضمن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 07:15 مساءً - محمد أحمد _ قال أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للمواد الغذائية، إن البورصة السلعية تساهم في إحداث توازن بين العرض والطلب، إلا أن عدم توافر الإنتاج المحلي يعوق تحديد الأسعار، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق التعامل مع موردين آخرين لتأمين الاستهلاك طوال العام، سواء من خلال التوريدات أو التعاقدات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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