عضو شعبة المواد الغذائية: زيادة تداول السلع الأساسية يحقق…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد _ قال حازم المنوفي، رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البورصة السلعية تلعب دورًا مهمًّا، من خلال ضبطها عمليات تداول السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية، مستدركًا: “هي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والضوابط حتى تتمكن من عرض السلع الإستراتيجية وفقًا لآليات السوق الحرة، بحيث تكون الأسعار عادلة بين البائع والمشتري دون تدخل أي عنصر لمنع التلاعبات”.

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