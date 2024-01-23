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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لقرارات بنوك… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يناير 2024 06:14 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولار للأوقية (الأونصة).
كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولار.
مؤشر الدولار يتراجع 0.2%
وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال مسؤولون في الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.
ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
ترقب لبيانات اقتصادية هامة
ويترقب المستثمرون قراءة بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غدا الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.
ارتفاع الفضة 1.1% إلى 22.33 دولار للأوقية
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.1% إلى 902.36 دولار فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولار.
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