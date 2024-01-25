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نعرض لكم الان تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية نقلا عن التليفزيون الإسرائيلي: السيسي رفض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 يناير 2024 10:12 صباحاً - دوت الخليج – ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية، نقلا عن التليفزيون الإسرائيلي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.
واتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إسرائيل باتباع إجراءات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مخلفة أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني حتى الآن، بينهم عدد من الأطفال والنساء.
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