انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم السبت 27 يناير.. وصل كام عيار 21 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم السبت 27 يناير في مصر، على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية ولكن بنسب مختلفة من عيار لآخر، وذلك بعد فترة من الارتفاع الجنوني في الأسعار استمر عدة أيام.

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الذهب اليوم السبت 27 يناير في محلات الذهب والصاغة، ليتعرف الراغب في الشراء على السعر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 4360 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 4377 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3815 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 3271 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 3283 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2990 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2999 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار عالميا

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 2012 دولارًا للبيع، في المقابل 2011 دولارًا في حالة الشراء

سعر الجنيه الذهب في مصر