وزير الشباب يبحث مع GV للاستثمار إنشاء منطقة للصناعات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يناير 2024 10:20 مساءً - دوت الخليج – بحث وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مع ممثلي شركة چي ڤي للاستثمار، دراسة إقامة منطقة مخصصة للصناعات الرياضية داخل مدينة طربول الصناعية.

وذكر بيان للوزارة، أن المنطقة المقترحة ستعد مركزًا لتصنيع وتطوير المعدات الرياضية، بما في ذلك الملابس والأحذية الرياضية والأجهزة الرياضية المتخصصة، والتي أيضا ستوفر بيئة مثالية للشركات المتخصصة في هذا المجال للعمل والاستثمار، مما يعزز التحول الصناعي في مدينة طربول ويوفر فرصًا اقتصادية جديدة.

كما ناقش اللقاء، الذي عقد أمس، سبل التعاون من خلال مبادرة “صنع” لتوفير مصانع للشباب ورائدي الأعمال، بالإضافة الي تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وبحث أيضًا رعاية الشركة لمجموعة من الأنشطة الرياضية والشبابية خلال العام الحالي 2024، وتطوير عدد من مراكز الشباب ذات الكثافة العالية في إطار حرص الشركة في تطبيق أهدافها نحو مسؤوليتها المجتمعية.