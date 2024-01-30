الصحة الفلسطينية: 26637 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 09:14 صباحاً - وكالات – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26637 شهيدا، بينهم ما يزيد على 7100 امرأة أكثر من 10400 طفل، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية في غزة في السابع من أكتوبر.

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد 215 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن نحو 65387 شخصا أصيبوا منذ اندلاع الحرب، مؤكدة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات “يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وقدرت وزارة الصحة في رام الله أن عدد المفقودين والعالقين تحت الأنقاض يتجاوز 8 آلاف شخص.

وقالت الوزارة إن عدد من استشهدوا في الضفة الغربية بلغ 352 قتيلا، بينهم 86 طفلا، فيما زاد عدد الجرحى على 4 آلاف جريح.

من ناحية ثانية، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الاثنين إن 25 فلسطينيا قتلوا في قصف لطائرات الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن الضحايا سقطوا عندما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة حمادة في حي التفاح شرق مدينة غزة، شمال قطاع غزة.

وأضافوا أن هناك تحليقا مكثفا لطائرات الجيش الإسرائيلي فوق شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.