نعرض لكم الان تفاصيل خبر غرفة الملاحة الدولية: لا غنى عن قناة السويس لاستقرار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 10:12 صباحاً - دوت الخليج – بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، ونيل روبرتس، رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd’s Market Association (LMA)، تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وتأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، اليوم الإثنين.

وذكر بيان لهيئة قناة السويس أن الاجتماع يأتي استكمالا لجهود الهيئة في فتح قنوات اتصال مباشرة مع المجتمع الملاحي الدولي من خلال عقد لقاءات دورية مع مسئولي المؤسسات الملاحية الدولية والخطوط الملاحية المختلفة.

وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية والتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة الراهنة وطرح رؤى لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر جميع الجهود وتبادل الرؤى حول تداعياتها والوقوف على تأثيراتها الملموسة على سلاسل الإمداد العالمية وكافة القطاعات المتعلقة بالنقل البحري ومنها قطاع التأمين البحري والذي يشهد ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تعبر من منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

من جانبه، أعرب جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، موكدا ما يحمله التواصل من مردود إيجابي نحو تفهم الظروف الراهنة بسوق النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.

وأكد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لما تفرضه من تحديات على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح نيل روبرتس، رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd’s Market Association (LMA)، أن التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدى ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وسلامة الأطقم بما يؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة.

وأكد أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة لدى المجتمع الملاحي الدولي.

من جهتها، أكدت كيران كوسلا، المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية، أن أسعار التأمين البحري تتميز بالمرونة والتغير وتقدَّر وفقا للظروف المحيطة.

وأشارت إلى أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث تظل سلامة السفن وسلامة الأطقم هي الشاغل الأساسي لدى ملاك السفن وبالتالي ترتفع قيم التأمين البحري على السفن المارة في تلك المنطقة.