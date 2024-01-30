انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط عالميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 82.65 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 77.09 دولار للبرميل.

وتأتي مكاسب أسعار النفط قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعًا، يستمر يومين، في ظل توقعات بأن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة، لكن بعض المستثمرين يعتقدون بأن البنك المركزي قد يتخلى عن انحيازه لرفع الفائدة.