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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يستعرض مع جوتيريش جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري.
وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال استعرض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت.
كما تناول الدور المحوري الذي تؤديه الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لاسيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تأكد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني.
وخلال الاتصال، رحب الرئيس بالدور الذي يلعبه السكرتير العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
كما تقدم جوتيريش بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة، مؤكداً حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
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