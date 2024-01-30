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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو السعودية تتلقى توجيها بعدم رفع الطاقة الإنتاجية إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، عن تلقيها توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.
ووجهت وزارة الطاقة الشركة بعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا.
وأشارت أرامكو إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017.
وقالت في بيان على “تداول السعودية“، إنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.
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