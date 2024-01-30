مال وأعمال

إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الصين تتجاوز 12 تريليون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الصين تتجاوز 12 تريليون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 04:12 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أمس الاثنين، أن الشركات المملوكة للدولة في الصين سجلت زيادة في إيراداتها في العام الماضي.

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وأظهرت البيانات، أن هذه الشركات حققت 85.73 تريليون يوان (حوالي 12.06 تريليون دولار أمريكي) من الإيرادات التشغيلية في عام 2023، بزيادة 3.6 في المائة عن العام الأسبق.

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نمو الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة 7.4%

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وقالت الوزارة إن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين زادت بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.63 تريليون يوان في العام الماضي.

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ووصلت نسبة الدين إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة إلى 64.6 في المائة حتى نهاية عام 2023، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن العام الأسبق، وفقا للوزارة.

وتم جمع هذه الأرقام، التي تستثني الشركات المالية، من الشركات المملوكة للدولة في المناطق على مستوى المقاطعات وتلك التي تديرها الحكومة المركزية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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