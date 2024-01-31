هيئة الاستثمار تستهدف إطلاق مركز مالي في العاصمة الإدارية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 10:12 صباحاً - إسلام سالم – قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنها تستهدف إطلاق مركز مالي في العاصمة الإدارية الجديدة مع تخصيص حوافز معينة للمركز.

وأضاف هيبة، خلال ندوة لاستعراض أبرز مستجدات الساحة الاستثمارية، اليوم، أن الهيئة عملت على تعديل قانون المناطق الحرة الخاصة الخدمية، مع تسهيل شروطها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنها ضمت 3 مبانٍ إدارية للمنطقة الحرة وجار التفاوض مع 3 مطورين عقاريين لتطويرها.

وأشار إلى استهداف العمل والتوسع في قطاع السياحة العلاجية الفترة المقبلة، ويجري تنفيذ بعض الدراسات الخاصة بمشروع في هذا القطاع.

وأوضح أن الهيئة تتجه نحو الميكنة بشكل كبير، حيث أصبحت عمليات تسوية المنازعات وإصدار الرخصة الذهبية وتأسيس الشركات إلكترونيا.