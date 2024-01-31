الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق مهمة في البحر الأحمر لحماية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 04:16 مساءً - سي ان بي سي _ قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير لحماية السفن التي غيرت مساراتها، من الهجمات.

وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: “لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد الأمر.. آمل أن يتسنى إطلاق المهمة في 17 من فبراير”.

وأردف قائلاً، إن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة الأربعاء 31 يناير وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك وبأي أصول.

ودشنت الولايات المتحدة ودول أخرى في ديسمبر مهمة لتهدئة المخاوف من أن يؤثر الاضطراب في أحد أهم المسارات التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

وذكر بوريل أن عملية الاتحاد الأوروبي سيطلق عليها اسم “أسبيديس” أي “الحامي” ويتمثل تفويضها في حماية التجارة في البحر الأحمر واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في شن أي ضربات.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتماماً بقيادة المهمة، فيما أشارت سبع دول حتى الآن إلى استعدادها لإرسال قطع بحرية، مضيفين أن ذلك سيستند إلى مهام الاتحاد الأوروبي الحالية في المنطقة.

وستتضمن العملية في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون إن فرنسا وإيطاليا لديهما بالفعل سفن حربية في المنطقة، وتخطط ألمانيا لإرسال الفرقاطة هيسن إلى المنطقة.