أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

دبي - احمد فتحي في الخميس 1 فبراير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ قال مصدران من أوبك+ أثناء انعقاد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “إن كبار وزراء التكتل أبقوا على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، ولا توجد تغييرات”، فيما سيعقد الاجتماع المقبل للجنة في 3 أبريل.

وكشفت اللجنة الوزارية المشتركة لدى أوبك+ أنها رصدت نسبة امتثال مرتفعة بعد مراجعة مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر وديسمبر.

كما شدد البيان أن اللجنة ستواصل مراقبة مدى تطابق تعديلات الإنتاج التي تم إقرارها في أبريل نيسان ويونيو حزيران ونوفمبر من العام الماضي.

وكانت المنظمة أقرت في آخر اجتماعات عام 2023 خفضاً طوعياً إضافياً بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً على مدار الربع الأول من العام الجاري، ويشمل هذا القرار التخفيضات الطوعية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً والتي أقرتها روسيا والسعودية في يونيو.

وقال مصدران من أوبك+ لرويترز اليوم، إن التحالف سينظر في أوائل مارس فيما إذا كان سيمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.

وتشارك السعودية وحدها بما يقرب من نصف تلك التخفيضات بمعدل مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 80.9 دولار للبرميل خلال جلسة اليوم الخميس.

كما صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.4% عند 76.15 دولار للبرميل.