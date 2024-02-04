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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يوقع مرسوما يسمح بإجراء معاملات في أسهم روسنفت الروسية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 10:11 صباحاً - – سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء معاملات في أسهم شركة روسنفت الروسية لإنتاج النفط، وذلك وفقا لمرسوم نُشر أمس الجمعة.
وكانت شركة جلينكور السويسرية للسلع الأولية تمتلك في السابق حوالي 24% من أسهم رأس المال في شركة روسنفت. وقالت روسنفت في سبتمبر أيلول الماضي، إن جلينكور لم تعد مساهمة فيها في عام 2022، دون الخوض في تفاصيل.
وربما لا تكون الصفقة قد تمت نظرا لأن روسيا شددت بشكل مطرد متطلبات التخارج منذ أن بدأت الشركات الغربية في المغادرة بعد أن شنت موسكو ما تسميها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في فبراير 2022.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر قوله إن المرسوم الجديد سيسمح لجلينكور باستكمال تخارجها.
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