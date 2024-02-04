انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأحد 4 فبراير.. المعدن الأصفر يرجع للخلف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سعر الذهب الآن في مصر.. تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 4 فبراير على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية ولكن بنسب مختلفة من عيار لآخر، وذلك تزامنا مع هبوط سعر الدولار في السوق السوداء منذ إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له في عام 2024.
سعر الذهب اليوم الأحد
- يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الذهب اليوم الأحد 4 فبراير في محلات الذهب والصاغة، ليتعرف الراغب في الشراء على السعر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.
سعر الذهب عيار 24
- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 4057.25 جنيهًا.
- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 4171.5 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 21 اليوم
- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3550 جنيهًا.
- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3650 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 18
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 3042.75 جنيهًا.
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 3128.5 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 14
- سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2366.75 جنيهًا.
- سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2433.25 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 12
- سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 2028.5 جنيهًا.
- سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 2085.75 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 9
- سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للشراء: 1521.5 جنيهًا.
- سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للبيع: 1564.25 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب في مصر
- وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 28400 جنيهًا.
- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 29200 جنيها.
سعر الذهب بالدولار
- سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 4 فبراير نحو 2040 دولار للبيع، و2039 دولارًا للشراء