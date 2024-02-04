انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأحد 4 فبراير.. المعدن الأصفر يرجع للخلف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الذهب الآن في مصر.. تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 4 فبراير على مستوى مختلف الأعيرة الذهبية ولكن بنسب مختلفة من عيار لآخر، وذلك تزامنا مع هبوط سعر الدولار في السوق السوداء منذ إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له في عام 2024.

سعر الذهب اليوم الأحد

يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الذهب اليوم الأحد 4 فبراير في محلات الذهب والصاغة، ليتعرف الراغب في الشراء على السعر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 4057.25 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 4171.5 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3550 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3650 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 3042.75 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 3128.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2366.75 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2433.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 2028.5 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 2085.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للشراء: 1521.5 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للبيع: 1564.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 28400 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 29200 جنيها.

سعر الذهب بالدولار