نعرض لكم الان تفاصيل خبر طارق يوسف: وصول سعر الفائدة إلى 22% يمثل ضغطا اقتصاديا على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، أن رفع الفائدة البنكية إلى 22%، إلى جانب تأخر تسلم مستحقات الشركات لدى الدولة يمثلان أبرز التحديات التي تواجه شركات القطاع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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