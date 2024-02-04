نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الصناعة كلمة السر لبلوغ مستهدفات التصدير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ أكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الصناعية، لا الصادرات ككل، لبلوغ مستهدفات التصدير الحكومية المقدرة بنحو 145 مليار دولار خلال 6 سنوات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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